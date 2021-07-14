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В МИД РФ объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами

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Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Делегация движения талибов посетила Россию 8-9 июля.

По словам Кабулова, Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США.

"Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано", - сказал Кабулов.

Собеседник агентства добавил, что если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно.

"А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", - заключил дипломат.

В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.


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URL: https://www.vb.kg/403501
Теги:
МИД, Россия, Талибан
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