Эдуард Кубатов получил золотой орден от Олимпийского комитета

На днях, Эдуард Кубатов, который в мае покорил высочайшую точку мира, удостоился почетной награды за заслуги в развитии спорта страны.

Золотой орден - высшая награда Олимпийского комитета, вручается он только призерам Олимпийских и Азиатских игр, а также чемпионатов мира. Также награда вручается нашим соотечественникам, за особые заслуги в области спорта.

Руководители спортивных федераций, входящих в исполком Национального олимпийского комитета поддержали кандидатуру Эдуарда Кубатова на награждение и на днях вручили ему орден.