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Эдуард Кубатов получил золотой орден от Олимпийского комитета

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- Айжан Мамбеталиева
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На днях, Эдуард Кубатов, который в мае покорил высочайшую точку мира, удостоился почетной награды за заслуги в развитии спорта страны.

Золотой орден - высшая награда Олимпийского комитета, вручается он только призерам Олимпийских и Азиатских игр, а также чемпионатов мира. Также награда вручается нашим соотечественникам, за особые заслуги в области спорта.

Руководители спортивных федераций, входящих в исполком Национального олимпийского комитета поддержали кандидатуру Эдуарда Кубатова на награждение и на днях вручили ему орден.


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URL: https://www.vb.kg/403503
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