Мигрантов, задержанных за массовую драку в Москве, выдворят из России

Ряд мигрантов, принявших участие в массовой драке в Москве, будет выдворен из России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по российской столице.

Этот инцидент с участием приезжих из республик Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, произошел, напомним, в вечернее время 12 июля. Некоторые получили ранения, в том числе ножевые, несколько человек были госпитализированы.

"В полицию поступило сообщение о том, что в районе станции метро "Кузьминки" между гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавших в конфликте", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается, в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации", "Мелкое хулиганство", а также будет составлен еще ряд протоколов, в том числе по статье КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

"Ряд иностранных граждан, по решению суда, будет выдворен за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", - проинформировали в пресс-службе столичного ГУВД.

Массовая драка мигрантов у станции метро "Кузьминки" в Москве произошла из-за бытового конфликта, случившегося незадолго до этого в Подмосковье, – так прокомментировали "Интерфаксу" в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии.

"Установлено, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт между приезжими, произошедший несколькими днями ранее на территории Московской области, в ходе которого за медицинской помощью обратились три иностранных гражданина", - проинформировали в департаменте. Речь идет, очевидно, о конфликте в подмосковном городе Химки, где пострадавшими оказались приезжие из Кыргызстана

Как сообщается, полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления экстремистской направленности. "Отметим, что произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами", - заявили в департаменте.

С сообщением "по поводу информации, распространяемой в социальных сетях о четырех пострадавших гражданах Кыргызстана в результате конфликта с неизвестными лицами в районе города Химки", выступили и в представительстве МВД КР в РФ. "В данный момент, - отметили в нем, - соответствующими компетентными органами Российской Федерации проводятся следственные мероприятия по выявлению виновных лиц". В свою очередь, как заявлено, представительство "на постоянной основе мониторит и отслеживают различные информации в социальных сетях Интернет и мессенджерах, кроме этого ведется работа по пресечению и предупреждению лиц, распространяющих информацию о призывах к противостоянию и конфликтам на территории России".

Подчеркивается, что по подобным фактам предусматривается уголовная ответственность или "пожизненный запрет на въезд в Россию". Представительство МВД КР в РФ призвало соотечественников, находящихся на заработках в России "уважать требования норм и этикета страны пребывания, соблюдать правила нравственного поведения в общественных местах и не нарушать законы Российской Федерации".