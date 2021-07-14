В Узбекистане у каждого министра и хокима появится свой портал. Об этом стало известно по итогам совещания у Шавката Мирзиёева, которое прошло накануне, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Президент поручил ответственным лицам создать порталы министров, хокимов областей, районов и городов, регулярно анализировать размещенную на них информацию.

Кроме того, перед акционерным коммерческим "Алокабанком" поставлена ​​задача создать единую платформу клиентских услуг, оказать финансовую поддержку стартап-проектам в сфере информационных технологий.

Мирзиёев также подчеркнул необходимость увеличения видов государственных услуг, предоставляемых через мобильное приложение, до 100, в том числе за счет внедрения услуг по получению сведений касательно коммунальной, кадастровой, налоговой, таможенной сфер, пенсионного обеспечения и трудовых отношений.

Президент указал на наличие возможностей для доведения объемов услуг цифровой экономики до 16 триллионов сумов, а экспорт компьютерного программного обеспечения – до 40 миллионов долларов.