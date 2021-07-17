На российской военной базе заработал филиал АО "Военторг центр"

На объединенной российской военной базе ОДКБ "Кант" состоялась презентация филиала АО "Военторг центр" в Кыргызстане. В церемонии открытия приняли участие командование воинской части, военнослужащие, члены их семей, а также гражданские работники военной базы.

До этого здесь какое-то время действовал передвижной магазин-павильон, где жители военного городка могли приобрести товары первой необходимости. Теперь предлагаемый ассортимент товаров значительно увеличен. Кроме этого, россиянам на территории части отныне оказывают также различные виды услуг.

Как отметил директор филиала Далер Зохидов, торговые и сервисные точки открыты с учетом потребностей жителей военного городка.

Филиал разместился в помещениях цокольного этажа пятиэтажного жилого дома. Он чем-то напоминает маленький супермаркет. Здесь есть продуктовый и промтоварный отделы магазина, копировальный центр, парикмахерская, пункт обмена валют, авиакасса, буфет.

Для того, что сфотографироваться на документы, сделать сканы или ксерокопии нужных бумаг, не нужно, как раньше, ехать в центр Канта. Оснащенный современным оборудованием копи-центр оказывает практически все виды типографских услуг.

В буфете посетителям предлагают выпечку от известных кантских и бишкекских производителей кондитерских изделий, американо, капучино, другие виды фирменного кофе и еще много чего. Авиакасса обслуживает как людей в форме (по воинско-перевозочным документам), так и гражданских лиц гарнизона.

Также, как и другие открывшиеся точки, от лишних хлопот и траты времени людей избавит и пункт обмена валют. А курс здесь будет, как утверждает руководство филиала, примерно такой же, как в банках и обменках Канта.

В будущем руководство филиала планирует открыть небольшую гостиницу с комфортабельными номерами для несемейных военнослужащих, проживание в которых будет, кстати, не дороже аренды жилья за территорией авиабазы.

В этом году расширит сферу деятельности и столовая гарнизонной школы, которую филиал открыл в сентябре прошлого года. В минувшем учебном году бесплатное горячее питание здесь получали учащиеся начальных классов. Нынче, помимо этого, будет организовано еще и буфетное обслуживание для учеников среднего звена и старших классов.

К слову, на открытии мини-супермаркета было много детей. В основном они стали первыми покупателями. За что и получили сладкие подарки – бесплатное мороженое.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане, трудно переоценить открытие на авиабазе своего филиала "Военторг центра". Заработавшие здесь торговые и сервисные точки помогут соблюдать ограничительные меры, будут способствовать сокращению излишних контактов и сохранению здоровья жителей военного городка.