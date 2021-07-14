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Депутат: В КР задумались о продаже госсобственности, ГКНБ против

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- Александра Василькова
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Кабинет министров Кыргызстана инициировал законопроект о приватизации государственной собственности. Среди готовящихся к продаже акции ЗАО "Альфа Телеком", "Керемет Банка", "Евразийского сберегательного банка" и ОАО "Гарантийный фонд". Об этом своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, 13 июля, должен был состояться комитет по экономической и фискальной политике, однако из-за отсутствия кворума заседание решено перенести.

- На рассмотрение должны были быть представлены простенькие законопроекты, многие из которых уже находятся на третьем чтении. Но есть одна интересная вещь, кабинет министров инициировал приватизацию госсобственности. В частности, хотят продать 100 процентов акций ЗАО "Альфа Телеком", часть ценных бумаг "Керемет Банка", "Евразийского сберегательного банка" и 14 процентов ОАО "Гарантийный фонд", - говорит Бекешев.

Он добавил, что сам поддерживает инициативу по продаже части госактивов.

Депутат отметил, что против продажи акций, в частности, "Альфа Телекома" выступает ГКНБ.

- Скорее всего в будущем это превратиться в какие-то уголовные дела. Будут выяснять, кто и как голосовал, кто и что лоббировал. У нас же всегда всех в чем-то подозревают.


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URL: https://www.vb.kg/403512
Теги:
ГКНБ, Дастан Бекешев, парламент, Кыргызстан
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