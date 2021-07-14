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В России станут прививать от коронавируса и подростков

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- Евгений Денисенко
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Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Об этом сообщил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в Москве уже проходит исследование "Спутника V" для детей 12-17 лет. Оно организовано на базе двух столичных детских больниц. Для участия в нем выбрали сто россиян данной возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была температура 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", - прокомментировал Гинцбург.

Он также подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания и их необходимо защитить.

Тем временем, Россия к сегодняшнему дню заняла четвертую строчку по числу случаев заражения коронавирусом в мире с момента начала пандемии. Всемирная организация здравоохранения, согласно информации в СМИ, подсчитала, что РФ с 5 833 175 выявленными случаями заражения обогнала Францию, в которой было зарегистрировано 5 700 017 случаев.

Лидером по заражениям коронавирусом в мире являются США - больше 33,5 миллиона случаев. Второе место занимает Индия - свыше 30,9 миллиона, третье – Бразилия, где больше 19 миллионов случаев.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1", столица все еще переживает "очень трудные, сложные времена". Правда, в результате предпринятых антиковидных мер сейчас наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости. Но долгосрочные благоприятные прогнозы, по мнению градоначальника, делать рано. Это связано и с тем, что количество госпитализаций с тяжелым протеканием болезни все равно остается высоким. В день в стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступают по 1,7 тыс. пациентов.

В свою очередь, в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области рассказали об уходе из жизни в последнее время нескольких находящихся здесь уроженцев Кыргызстана старшего возраста. Причиной всех летальных исходов также стал коронавирус.


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URL: https://www.vb.kg/403514
Теги:
вакцина, Россия
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