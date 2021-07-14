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Кремль отреагировал на требование ЕСПЧ по однополым бракам

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки в России. Его цитирует ТАСС в среду, 14 июля.

"Никакую компромиссную форму искать не нужно. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютное число людей, которое это поддерживает", - сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о том, как президент Владимир Путин реагировал на рекомендацию ЕСПЧ и считает ли глава государства, что нужно искать какую-то компромиссную форму регистрации таких отношений.

13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403521
Теги:
Владимир Путин, Европа, Россия, суд
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