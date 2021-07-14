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До конца 2021 года тарифы на электроэнергию для населения не вырастут

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- Александра Василькова
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Министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заявил в интервью "Азаттыку", что такое решение было принято после обсуждения тарифной политики на электроэнергию с президентом Садыром Жапаровым.

По словам министра, 1 кВт/ч электроэнергии населению по-прежнему продается по 77 тыйынов. Помимо этого, будет снято ограничение в 700 кВтч на электроэнергию для жителей горных районов.

- Президент считает, что не стомит повышать тарифы на электроэнергию для населения до тех пор, пока в следующем году не будут повышены зарплаты, пенсии, пособия. Только после этого можно будет вводить новую тарифную политику в зависимости от уровня инфляции, - сказал Бекмурзаев.

Напомним, министерство энергетики и промышленности КР 15 июня текущего года вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства "О тарифной политике на электрическую энергию в КР на 2021-2025 годы". Согласно ему, с 1 сентября текущего года один кВт/ч электроэнергии будет стоить 1 сом 9 тыйынов. Если абоненту в месяц нравится более 1000 кВт/ч электроэнергии, то дальнейшая цена составит 2 сома 52 тыйына. Это вызвало возмущение в обществе.


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URL: https://www.vb.kg/403522
Теги:
президент, тарифы, Кыргызстан, электричество, Садыр Жапаров
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