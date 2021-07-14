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Нацстатком: цены на овощи с начала года выросли на 30 процентов

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- Александра Василькова
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В январе-июне текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 7,3 процента. Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции Национального статистического комитета по итогам социально-экономического развития республики в январе-июне 2021 года.

Было отмечено, что цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 11 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия - на 7,7 процента, на непродовольственные товары - на 4,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 1,2 процента.

В наибольшей мере за этот период повысились цены на картофель - в 1,7 раза, свежие овощи - на 32,1 процента, пищевые растительные масла - на 22,8 процента, сахар-песок - на 22,5 процента, свежие фрукты - на 18,8 процента, крупу гречневую - на 18,4 процента, баранину - на 17,8 процента, рыбу - на 7,7 процента, говядину - на 5,9 процента, безалкогольные напитки - на 4,5 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-июне текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах республики. При этом, максимальный прирост цен - 9,7 процента - зафиксирован в Баткенской области. Это обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 15,3 процента.


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URL: https://www.vb.kg/403524
Теги:
цены, Кыргызстан, продукты
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