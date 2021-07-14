МИД попросил посла КНР решить вопрос доставки оборудования для "Токтогулки"

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел КР Айбека Артыкбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение поступательным развитием добрососедских и дружественных отношений между КР и КНР, высокой динамикой взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, при этом обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения объема грузоперевозок между КР и КНР, в частности Айбек Артыкбаев попросил оказать решить вопрос скорейшего пропуска оборудования из КНР в КР через КПП "Иркештам", необходимого для модернизации Токтогульской ГЭС.

Ду Дэвэнь отметила, что китайская сторона окажет максимальное содействие по решению данного вопроса.

Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.