Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 100.02 - 101.35

Красота и ночью: над цветочными клумбами столицы появилось освещение

154  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальные предприятия "Бишкексвет" и "Бишкекзеленхоз" усилили освещение цветочных клумб вдоль дорог по улицам Абдрахманова и Боконбаева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Для декоративного освещения установлено 28 цветных светодиодных светильников, протянуто 300 метров линий электропередач, которые создают благоприятную атмосферу для жителей и гостей столицы.

Отмечено, что для освещения инсталляций "Снежный Барс" и "Благородный Олень" использованы светодиодные прожектора мощностью 30 Вт.

Кроме в мэрии просят горожан сообщать, на каких улицах темно. Для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия "Бишкексвет": (0312) 46-30-89, 57-63-51, заявку также можно оставить в WhatsApp по номеру: 0777 902-115, 0702 805-756.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403527
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  