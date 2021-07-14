Красота и ночью: над цветочными клумбами столицы появилось освещение

Муниципальные предприятия "Бишкексвет" и "Бишкекзеленхоз" усилили освещение цветочных клумб вдоль дорог по улицам Абдрахманова и Боконбаева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Для декоративного освещения установлено 28 цветных светодиодных светильников, протянуто 300 метров линий электропередач, которые создают благоприятную атмосферу для жителей и гостей столицы.

Отмечено, что для освещения инсталляций "Снежный Барс" и "Благородный Олень" использованы светодиодные прожектора мощностью 30 Вт.

Кроме в мэрии просят горожан сообщать, на каких улицах темно. Для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия "Бишкексвет": (0312) 46-30-89, 57-63-51, заявку также можно оставить в WhatsApp по номеру: 0777 902-115, 0702 805-756.