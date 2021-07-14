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Рабочий день 19 июля переносится на выходной день 24 июля

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- Ренат Кольцов
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Рабочий день 19 июля 2021 года переносится на выходной день 24 июля текущего года. Соответствующее решение подписал Председатель Кабмина Улукбек Марипов.

Данное решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Отметим, что 20 июля в республике будет отмечаться Курман айт, таким образом граждане страны смогут отдохнуть с 17 июля по 20 июля текущего года.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести 19 июля 2021 года на выходной день 24 июля текущего года, говорится в сообщение отдела информационного обеспечения правительства КР.


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URL: https://www.vb.kg/403529
Теги:
Курман айт, праздник, Улукбек Марипов
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