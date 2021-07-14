Рабочий день 19 июля переносится на выходной день 24 июля

Рабочий день 19 июля 2021 года переносится на выходной день 24 июля текущего года. Соответствующее решение подписал Председатель Кабмина Улукбек Марипов.

Данное решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Отметим, что 20 июля в республике будет отмечаться Курман айт, таким образом граждане страны смогут отдохнуть с 17 июля по 20 июля текущего года.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести 19 июля 2021 года на выходной день 24 июля текущего года, говорится в сообщение отдела информационного обеспечения правительства КР.