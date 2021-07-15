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Дизайнер Дильбар Ашимбаева рассказала о концепции олимпийской формы (видео)

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- Айжан Мамбеталиева
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На днях в социальных сетях интернета появились фотографии парадной формы спортсменов, которые буду представлять нашу страну на Олимпийских играх в Токио. Реакция пользователей соцсетей на предоставленные наряды была неоднозначная. Споры и обсуждения не утихают до сих пор.

Дизайнер Дильбар Ашимбаева, которая, вместе с мастерами модного дома DILBAR готовила парадную форму, рассказала корреспондентам VB.KG о ее концепции. Кстати, именно модный дом DILBAR шил костюмы для спортсменов на Олимпийские игры в 2012 году и 2016 году

Дильбар Ашимбаева пояснила, что на подготовку такого масштабного проекта были отведены крайне сжатые сроки. Идея использовать в качестве парадной форме легкие пальто, типа тех, что в 2016 году произвели настоящий фурор на Олимпийских играх в Бразилии, по словам дизайнера, принадлежит заказчику – Национальному олимпийскому комитету. Кроме того, НОК выразил желание, чтобы в костюме присутствовали элементы, отдающие дань уважения принимающей стороне – Японии.


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URL: https://www.vb.kg/403542
Теги:
мода, Кыргызстан, Олимпийские игры
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