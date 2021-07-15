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"Бишкекасфальтсервис" продолжает реализацию проектов гражданских инициатив

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- Айжан Мамбеталиева
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Работы уже завершены на десяти объектах. В жилом массиве Бакай-Ата в школе №85 построили беговую дорожку. Инициативу подняли активисты данного жилого массива. Проложили брусчатку на территории СОШ №6, находящейся по улице Эркиндик, 20.

Обновили тротуар в микрорайоне Тунгуч, в 6-ом микрорайоне положили ирригационную сеть и заасфальтировали дорогу в 7-ом микрорайоне напротив домов №14 и 15.

Заасфальтирована дорога в жилмассиве Токолдош, напротив дома №46, в микрорайоне Аламедин-1, в микрорайоне Городок строителей дом №11 и 12, на территории стадиона "Спартак" проложили два слоя асфальтобетонной смеси, обустроили тротуар по улице Куренкеева, квартал №27, отремонтировали дорогу переулка Чугуевский.

Также на предприятии отмечается, что планируется проведение работ по гравийной отсыпке в переулке Охотский, улицам Кочкорской, Шмидта, Барнаульской, Матыева и напереулок Ошский.

Кстати, проект "Гражданские инициативы" финансируется со стороны депутатов Бишкекского городского кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/403547
Теги:
дороги, ремонт, ремонт дорог
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