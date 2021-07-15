Вторая фаза "Безопасного города" нужна срочно, но снова откладывается

"Безопасный город" оказывает существенную помощь правоохранительным органам в раскрываемости преступлений и снижении аварийности на дорогах. Об этом сообщает Министерство цифрового развития. А потому очень важно, чтобы вторая фаза этого масштабного и нужного всей стране проекта была реализована как можно скорее. Чиновники заверяют, что работа по ней уже началась, но отставание от графика на данный момент составляет один год.

Миллиарды штрафов

Система фотофиксации нарушений и видеонаблюдения, установленная на крупных перекрестках столицы, а также на загородных трассах, позволила милиции значительно преуспеть в раскрытии преступлений, которые были совершены в зоне их действия. Согласно данным на июнь 2019 года (система начала работать 4 марта 2019 года), предоставленным Министерством цифрового развития, благодаря аппаратно-программным комплексам удалось раскрыть 1409 преступлений из 1896. Эффективность составила около 74 процентов.

Кроме того, наблюдается значительная динамика снижения дорожно-транспортных происшествий на оборудованных электронными глазами перекрестках. Специалисты оценивают этот показатель на уровне 25 процентов в столице и 50 в Чуйской области. Да что там говорить, на таких пересечениях даже за стоп-линию практически не заезжают, хотя раньше это было обычным явлением, не то, чтобы промчаться на красный свет.

К слову, АПК фиксируют еще пять видов нарушений, помимо перечисленных: выезд на встречную полосу, движение машин по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам, несоблюдение требований пешеходных переходов, превышение скорости и парковка в неположенных для этого местах. Так называемые "триноги" (переносные радары) и камеры, установленные на трассах, ловят превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Помимо воспитательной функции электронные глаза позволяют значительно пополнять республиканский бюджет. Буквально недавно МЦР обнародовало информацию, что с начала работы системы и по 25 июня текущего года зафиксировано 2,4 миллиона нарушений ПДД. Из них 1,6 миллиона уже оплачено и сумма получилась огромная – 1,8 миллиарда сомов. И это результат работы камер всего лишь на 38 перекрестках столицы и на 52 точках в Чуйской области.

Одним словом, "Безопасный город" по всем направлениям показал себя отлично. Самое главное, что благодаря ему снижается количество человеческих жертв. И чем больше камер появится, тем лучше. И их, кстати, уже должно было стать значительно больше, так как к этому времени планировалось полностью завершить реализацию второй фазы проекта. Но помешала пандемия коронавируса, которая передвинула сроки.

Плюс триста комплексов

Напомним, реализатором первой фазы стал российский концерн "Вега", а победителем конкурса по второй выбрали китайскую компанию Shenzhen Sunwin Intelligent. Она оценила свои услуги по оснащению 306 точек в разных уголках страны камерами фотофиксации и видеонаблюдения в 2,65 миллиарда сомов. Это на 55 процентов ниже стартовой цены.

Именно поэтому республика в лице существовавшего тогда Государственного комитета информационных технологий и связи в 2019 году заключило контракт именно с китайцами. Второй этап должен охватить все 7 областей Кыргызстана, 2 города республиканского, 15 городов областного и районного значения, а также 73 населенных пункта. Из 306 аппаратно-программных комплексов 266 стационарные, а 40 передвижные. В общей сложности на них появится около 3 тысяч видеокамер различного типа.

В частности, столица обзаведется электронными глазами еще на 44 перекрестках, Ош – на 35, а Джалал-Абад – на 12. Для примера, в Бишкеке видеонаблюдение появится на пересечениях улиц Аалы Токомбаева – Жукеева-Пудовкина, Тоголока Молдо – Баялинова, Жукеева-Пудовкина – Суеркулова, Дэн Сяопина – Патриса Лумумбы, Жибек Жолу – Ибраимова, Киевская – Абдрахманова и других. На трассе Бишкек – Балыкчи – Чолпон-Ата – Каракол камеры будут работать на 43 рубежах, на автодороге Бишкек – Нарын – Торугарт – на 33 точках, а на артерии, соединяющей Кара-Балту и Джалал-Абад появятся 57 устройств.

Второй этап проекта "Безопасный город", также как и первый, реализуется по сервисной модели, согласно которой закупка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также дальнейшее техническое сопровождение осуществляется полностью за счет поставщика. Инвесторы предоставляют правоохранителям обезличенный поток данных о зафиксированных нарушениях ПДД, транспортном потоке и записи системы видеонаблюдения. При этом хранение и обработка получаемой информации производится в государственном центре, доступ к которому имеется только у уполномоченных органов.

Но и это еще не все. Дополнительно к основным обязательствам по проекту китайская компания готова безвозмездно организовать 2 главных центра управления в Бишкеке и Оше, а также не менее 11 вспомогательных. В столице это позволит трудоустроить 30 наших граждан, а в Оше – 15.

Вложения инвесторов покроются за счет оплачиваемых нарушителями штрафов, с каждого из которых они будут получать 110 сомов в течение 5 лет или при достижении общего количества оплаченных квитанций 24 миллионов единиц. Ну а после окончания действия заключенного договора, компания передаст все оборудование государству.

Опять перенесли

Таким образом республика не затратит ни копейки, зато получит огромные деньги, кнут для нарушителей, снижение травматичности и смертности на дорогах, а потом еще и мощнейшую систему видеонаблюдения и фотофиксации в собственность. И вся эта красота должна была уже вовсю работать, так как срок реализации проекта составляет 12 месяцев.

Однако из-за пандемии сроки передвигались уже дважды. Первый раз финальную дату передвинули на 18 июня 2021 года. А второй раз это произошло в начале нынешнего июля. Министерство цифрового развития сообщило, что второй этап проекта "Безопасный город" продлен на 226 календарных дней до 10 марта 2022 года. С подобной просьбой к властям обратилась сама компания Shenzhen Sunwin Intelligent. По итогам обсуждения этого вопроса коронавирус был признан форс-мажорным обстоятельством.

При этом отмечается, что фирма уже ведет строительно-монтажные работы, предварительно получив все необходимые разрешения. Но из-за продолжающейся пандемии не может завезти необходимое оборудование, которое застряло на границе.

отдельной строкой

Единственное, с чем не поможет бороться система фотофиксации и видеонаблюдения, так это с нерадивыми пешеходами, которые переходят проезжую часть там, где им вздумается. Ведь у них нет на лбу госномеров или других опознавательных знаков, по которым компьютер может идентифицировать личность и выписать штраф.

Есть только один способ научить их соблюдать правила – при возникновении ДТП по вине пешехода, нужно перестать наказывать водителей. А именно такая практика у нас и применяется.

Должно быть так: выскочил на дорогу там, где нельзя и оказался под колесами – лечи себя сам, а заодно еще и машину восстанавливай, которую помял своей глупой головой. Пара таких прецедентов и народ перестанет лезть под колеса. Других вариантов, увы, нет.