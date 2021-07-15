В России могут отстранять непривитых от работы

Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) уточнила правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

В письме, в частности, говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты. Речь при этом идет и о тех, кто работает удаленно и не имеет медицинского отвода от вакцинации.

В Роструде считают, что работодатели обязаны отстранять от работы отказывающихся от вакцинации без сохранения заработной платы - такая мера предусмотрена в российском Трудовом кодексе. Однако для этого конкретный регион должен законодательно утвердить вакцинацию как обязательную.

В своем письме Роструд указывает, что обоснованиями для отстранения может быть, в частности, нарушение закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ним отказ от профилактических прививок может быть причиной негативного ответа при приеме на работу или отстранения от нее, если это сопряжено с высоким риском заболеваем.

Если работник против прививки, то работодателю необходимо запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении. Такая практика, как отмечается, является законной на основании Трудового кодекса. Вернуться на рабочее место человек сможет либо после устранения причины отстранения, либо после завершения пандемии.

Роструд уточнил, что перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению - специалисты на удаленке также должны проходить вакцинацию.

В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60 процентов сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Аналогичные решения о вакцинации представителей групп риска начали принимать власти других регионов России.

В числе тех, кто подпадает под такое требование, оказались и трудовые мигранты, занятые в ряде перечисленных сфер. Правда, вакцинация иностранных работников пока началась только в Москве, в ближайшие дни к ней должны приступить в Санкт-Петербурге.