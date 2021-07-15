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Кыргызстан участвует в подготовке Первых игр стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Подготовке Первых игр стран СНГ было посвящено совещание руководителей органов государственного управления в области физической культуры и спорта стран Содружества. Оно прошло в онлайн-режиме с участием представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Отмечено, что подготовка к соревнованиям ведется в штатном режиме без запозданий. При этом особое внимание было уделено ходу аккредитации делегаций стран-участниц.

Эти игры пройдут с 4 по 11 сентября в столице Татарстана – Казани. Провести их предусматривалось еще в минувшем году, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на 2021-й. Планируется, что игры соберут около 2 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, состяязания также открыты для спортсменов государств, не являющихся участниками Содружества.

В ходе игр будет разыграно 184 комплекта медалей в 16 видах спорта. Для проведения мероприятий будут задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.

Церемония открытия Игр пройдет на Аллее флагов в Деревне Универсиады, где поселится основное количество участников. Мероприятие будет организовано в формате уличного театрализованного шоу. Оно отразит культурное многообразие, историю и традиции народов стран – участниц Игр, раскроет тему их дружбы и единения. Главная мысль шоу: "В Содружестве наша сила!", рассказали в Исполкоме СНГ

Также предусмотрены выставки, мастер-классы, работа зон отдыха, большие деловая и культурная программы. Вечерняя часть их будет включать концерты и церемонии награждения. Кроме того, в период проведения Игр, с 8 по 10 сентября в Казани состоится Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава".

Продажа билетов на I Игры стран СНГ в Казани стартует 15 августа. Билеты будут продаваться на объекты, оборудованные трибунами. Планируется организация интернет-трансляции соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/403557
Теги:
Россия, спорт, Кыргызстан
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