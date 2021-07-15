Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 99.42 - 100.67

Российские военные провели урок мужества в школе села Бирдик

268  0
- Виктор Мурзов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Урок мужества, приуроченный к годовщине Курской битвы, провели в школе-комплексе "Эврика" представители объединенной российской военной базы ОДКБ "Кант".

Собрать ребят во время каникул на встречу с российскими защитниками Отечества не составило труда. Тем более недавно большая группа учащихся школы "Эврика" из села Бирдик Аламудунского района посетила с экскурсией авиабазу "Кант", где им все очень понравилось. В общем, нашлось много мальчишек и девчонок, которые захотели вновь увидеться с уже знакомыми военными.

Во вступительном слове ведущий – офицер авиабазы напомнил школьникам, что Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всех народов великой страны – СССР. Однако сегодня в некоторых республиках бывшего Советского Союза забывают подвиги своих предков в борьбе за независимость от немецко-фашистских захватчиков. Действуя по указке Запада, на Украине, в прибалтийских странах принижают значимость советского народа, уничтожают памятники советским воинам, запрещают проводить мероприятия, связанные с восстановлением исторической справедливости.

- Россия, как правопреемница СССР, конечно же, обязана чтить память всех, кто, не жалея своей жизни, ковал победу на фронте и в тылу, - сказал ведущий. - В сохранении нашего прошлого хочется отметить работу, которая проводится в Кыргызской Республике. Мы видим, что здесь молодое поколение помнит и чтит подвиг своих дедов и прадедов.

Ребятам показали видео с митинга в бишкекском парке имени Героя Советского Союза Даира Асанова, который прошел 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби. Торжественная акция была приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На мероприятии главному военному комиссару Кыргызстана были переданы 1 370 фамилий жителей республики – узников концлагерей, ранее без вести пропавших.

Это стало возможно, в том числе, благодаря участию в поисковой работе учеников средней школы № 2 Минобороны РФ, находящейся на территории российской авиационной базы, а также курсантов Военного института Вооружённых Сил Кыргызской Республики. Теперь военные комиссариаты продолжат поиски близких, и каждая семья сможет узнать, где погиб их герой.

Одним из самых масштабных и принципиальных сражений Великой Отечественной войны стала Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года. Начавшись наступлением германских войск, она закончилась их поражением и переходом Советской армии в стратегическое наступление.

В боях с врагом отстаивали свободу и независимость своей Родины советские воины всех национальностей. Среди тех, кто явил собой пример несокрушимой воли к победе, высочайшего мужества и отваги в дни Курской битвы, было немало кыргызстанцев. На встрече ребятам рассказали об их подвиге.

15 августа 1943 года при обороне важной высоты уроженец города Талас Василий Петрищев лично подбил гранатами 2 вражеских танка. Сумел организовать круговую оборону и отразить 3 атаки врага, а когда кончились боеприпасы, вызвал огонь своей артиллерии на себя, не дав врагу захватить позицию.

За героизм, проявленный под Курском, звание Героя Советского Союза получил житель села Милянфан Иссык-Атинского района Мансуз Ванахун. Минометный расчет под командованием сержанта Ванахуна героически сражался, а когда миномет вышел из строя, тяжело раненый кыргызстанец взорвал себя и окруживших его немцев миной, уничтожив около 50 врагов.

Школьники узнали на встрече, как героически сражались на Курской дуге другие кыргызстанцы и представители других республик Советского Союза. Ради будущих поколения они шли в бой и ценой своей жизни спасли не только свою великую страну, но и миллионы людей по всему миру. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.

- Наша священная обязанность – сохранить память о миллионах людей, которые приближали Победу, героически сражаясь на фронте, в составе партизанских отрядов, самоотверженно трудясь в тылу, - отметил ведущий.

В ходе урока демонстрировались слайды, детям показали документальный фильм о Курской битве - крупнейшем в мировой истории сражении. Организаторы провели викторину на знание истории Великой Отечественной войны. Победителям вручили грамоты от командира объединенной российской военной базы, а директору школы Ольге Ворошихиной – благодарственное письмо. Личный состав и командование военной базы выражают глубокую признательность руководителю и всему коллективу учебного заведения за взаимодействие в сфере образования, которое укрепляет дружбу между народами России и Кыргызстана. И конечно же, российские военные желают педагогам больших успехов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403565
Теги:
ВОВ, дети, Кант, авиабаза, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  