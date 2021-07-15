Российские военные провели урок мужества в школе села Бирдик

Урок мужества, приуроченный к годовщине Курской битвы, провели в школе-комплексе "Эврика" представители объединенной российской военной базы ОДКБ "Кант".

Собрать ребят во время каникул на встречу с российскими защитниками Отечества не составило труда. Тем более недавно большая группа учащихся школы "Эврика" из села Бирдик Аламудунского района посетила с экскурсией авиабазу "Кант", где им все очень понравилось. В общем, нашлось много мальчишек и девчонок, которые захотели вновь увидеться с уже знакомыми военными.

Во вступительном слове ведущий – офицер авиабазы напомнил школьникам, что Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всех народов великой страны – СССР. Однако сегодня в некоторых республиках бывшего Советского Союза забывают подвиги своих предков в борьбе за независимость от немецко-фашистских захватчиков. Действуя по указке Запада, на Украине, в прибалтийских странах принижают значимость советского народа, уничтожают памятники советским воинам, запрещают проводить мероприятия, связанные с восстановлением исторической справедливости.

- Россия, как правопреемница СССР, конечно же, обязана чтить память всех, кто, не жалея своей жизни, ковал победу на фронте и в тылу, - сказал ведущий. - В сохранении нашего прошлого хочется отметить работу, которая проводится в Кыргызской Республике. Мы видим, что здесь молодое поколение помнит и чтит подвиг своих дедов и прадедов.

Ребятам показали видео с митинга в бишкекском парке имени Героя Советского Союза Даира Асанова, который прошел 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби. Торжественная акция была приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На мероприятии главному военному комиссару Кыргызстана были переданы 1 370 фамилий жителей республики – узников концлагерей, ранее без вести пропавших.

Это стало возможно, в том числе, благодаря участию в поисковой работе учеников средней школы № 2 Минобороны РФ, находящейся на территории российской авиационной базы, а также курсантов Военного института Вооружённых Сил Кыргызской Республики. Теперь военные комиссариаты продолжат поиски близких, и каждая семья сможет узнать, где погиб их герой.

Одним из самых масштабных и принципиальных сражений Великой Отечественной войны стала Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года. Начавшись наступлением германских войск, она закончилась их поражением и переходом Советской армии в стратегическое наступление.

В боях с врагом отстаивали свободу и независимость своей Родины советские воины всех национальностей. Среди тех, кто явил собой пример несокрушимой воли к победе, высочайшего мужества и отваги в дни Курской битвы, было немало кыргызстанцев. На встрече ребятам рассказали об их подвиге.

15 августа 1943 года при обороне важной высоты уроженец города Талас Василий Петрищев лично подбил гранатами 2 вражеских танка. Сумел организовать круговую оборону и отразить 3 атаки врага, а когда кончились боеприпасы, вызвал огонь своей артиллерии на себя, не дав врагу захватить позицию.

За героизм, проявленный под Курском, звание Героя Советского Союза получил житель села Милянфан Иссык-Атинского района Мансуз Ванахун. Минометный расчет под командованием сержанта Ванахуна героически сражался, а когда миномет вышел из строя, тяжело раненый кыргызстанец взорвал себя и окруживших его немцев миной, уничтожив около 50 врагов.

Школьники узнали на встрече, как героически сражались на Курской дуге другие кыргызстанцы и представители других республик Советского Союза. Ради будущих поколения они шли в бой и ценой своей жизни спасли не только свою великую страну, но и миллионы людей по всему миру. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.

- Наша священная обязанность – сохранить память о миллионах людей, которые приближали Победу, героически сражаясь на фронте, в составе партизанских отрядов, самоотверженно трудясь в тылу, - отметил ведущий.

В ходе урока демонстрировались слайды, детям показали документальный фильм о Курской битве - крупнейшем в мировой истории сражении. Организаторы провели викторину на знание истории Великой Отечественной войны. Победителям вручили грамоты от командира объединенной российской военной базы, а директору школы Ольге Ворошихиной – благодарственное письмо. Личный состав и командование военной базы выражают глубокую признательность руководителю и всему коллективу учебного заведения за взаимодействие в сфере образования, которое укрепляет дружбу между народами России и Кыргызстана. И конечно же, российские военные желают педагогам больших успехов.