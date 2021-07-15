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Генсек АНЕ: Кыргызам с таджиками - что им делить-то?

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- Евгений Денисенко
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Спорные проблемы между бывшими республиками Советского Союза нужно решать с помощью не военной, а мягкой силы и народной дипломатии. Такую мысль высказал в ходе видеомоста Москва- Минск-Ереван-Нур-Султан-Бишкек генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии (АНЕ) Андрей Бельянинов, вспомнив о конфликтах и вокруг Народного Карабаха, и на кыргызско-таджикской границе.

Открывая видеомост на тему "Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции", Бельянинов сообщил о состоявшемся 9 июля заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии, на котором были подведены итоги ее работы за четыре года, прошедших с момента создания, и определены планы дальнейшей деятельности. АНЕ, по словам ее главы, - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства. Сегодня в состав Ассамблеи входят НПО уже 45 государств (включая и Кыргызстана, который вместе с рядом других стран стоял у истоков создания этой организации – VB.KG).

Рассказывая об интеграционных инициативах АНЕ, Бельянинов затронул и проблемы, в том числе пограничного характера, возникающие между некоторыми ныне независимыми государствами, в прошлом – союзными республиками. И подчеркнул важность их решения исключительно путем переговоров, честного и открытого диалога.

"Когда люди выходят и говорят друг другу правду, не стараются при этом махать кулаками перед лицом друга, то, наверное, от этого будет больше толк не меньший, чем от традиционных дипломатических шагов. Люди хотят жить в мире", - подчеркнул Андрей Бельянинов.

В этой связи он вспомнил, в том числе, о конфликтных ситуациях на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. "Одна дорога: с одной стороны живут кыргызы, с другой - таджики. Никто в этом не виноват. А теперь вдруг это оказалось границей. Что, они теперь должны друг с другом воевать? К сожалению, такого рода границы прошли по нашим сердцам, судьбам, душам", - сказал генеральный секретарь АНЕ, упомянув Россию с Украиной и Армению с Азербайджан\оме.

"Кыргызам с таджиками - что им делить-то? Вера одна. Всю жизнь жили вместе в одной местности, и вдруг их спровоцировали на такие боевые действия. А когда кровь прольется, очень тяжело забыть. Когда в Кыргызстане лилась кровь, Ош, Джалал-Абад и так далее…Эти раны будут еще долго сказываться на жизни людей, живущих там. Там же еще и узбеки пострадали. Это носит не очень хороший национальный колорит. Надо садиться, разговаривать. Спокойно говорить политикам, в чем они не правы и в чем они лукавы", - продолжил Андрей Бельянинов.

По его убеждению, в подобных ситуациях именно народная дипломатия и мягкая сила являются эффективной мерой для заключения мирных договоров, "для определения границ и узаканивания того, что есть".


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URL: https://www.vb.kg/403567
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