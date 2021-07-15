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Азиатский банк развития поможет Кыргызстану бороться с оползнями

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- Айжан Мамбеталиева
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Азиатский банк развития утвердил проект на сумму 35 миллионов долларов по снижению риска оползней в нашей стране с помощью внедрения передовых технологий и лучшей международной практики.

- Это первый интегрированный и упреждающий проект АБР по снижению риска бедствий оползней. Он объединит инженерные, технологические и природосберегающие решения с планированием на уровне сообществ и наращиванием потенциала для обеспечения устойчивой безопасности при оползнях, - сказал старший специалист АБР по вопросам изменения климата Натан Риве. - Учитывая, что изменение климата, как ожидается, увеличит частоту оползней из-за более раннего таяния снега, таяния вечной мерзлоты и более интенсивных осадков, этот проект будет иметь жизненно важное значение для защиты сельских сообществ.

Кыргызстан, а особенно южные области - Джалал-Абадская и Ошская, сильно подвержены оползням из-за характера осадков, геологии, почвенного покрова и высокой сейсмической активности. Около 30 000 человек в 550 населенных пунктах подвергаются непосредственному риску оползней.

Поддержка АБР поможет снизить эти риски с помощью инженерных мер, таких как уменьшение чрезмерной нагрузки на почву, изменение рельефа зон на склонах холмов, где обнаружены трещины и возвышения, и дренаж подземных и поверхностных вод. Будут реализованы природосберегающие решения, включая регенерацию растительного покрова и деревянные подпорные и дренажные сооружения.

В рамках проекта будет создана система мониторинга оползней, сочетающая мониторинг на местах и на национальном уровне с использованием спутниковой радиолокационной технологии, которая будет опробована как пилотный проект для мониторинга смещений поверхности и анализа исторического движения склонов. Также будет разработана гендерно-чувствительная национальная дорожная карта по управлению риском оползней.


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URL: https://www.vb.kg/403569
Теги:
АБР, Джалал-Абадская область, Ошская область, оползень
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