На "Бишкекасфальтсервис" жалуются горожане – медленно работают

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" снова подверглось критике горожан за слишком медленный ремонт дорог. На этот раз жалоба пришла от жителей улиц Пишпекской и Леваневского, где, к слову уже уложен второй слой асфальта. Да и на Каховской не мешало бы поднажать.

В текущем году столичные власти силами МП планируют отремонтировать 29 улиц. Среди них в частности, значится Леваневского от Льва Толстого до Асаналиева. Длина этого небольшого отрезка составляет всего лишь 780 метров, но его все никак не закончат.

- Сами видите, полностью заасфальтирована не только сама дорога, но и тротуар с западной стороны, - показывают местные жители, которые и попросили корреспондентов VB.KG поднять этот вопрос. – Осталось только доделать вторую пешеходную дорожку и нанести разметку. Но на объекте ни души.

Во время приезда нашей корреспондентской группы на указанной дорожной артерии действительно не было ни одного строителя. Хотя на оставшемся тротуаре грунт уже утрамбован. Почему не заасфальтировали его сразу вместе с первым – очень большой вопрос. Ведь работы максимум на пару дней вместе с нанесением дорожных линий и можно открывать дорогу. Но вместо этого проезд закрыт. А потому негодование местных жителей можно понять, так как машинам оперативных служб сложно будет проехать в случае необходимости.

Еще дальше на запад "Бишкекасфальтсервис" приводит в порядок улицу Каховскую на отрезке от Кривоносова до Тимура Фрунзе. Здесь длина и того меньше – 670 метров. Предварительно на ней провели замену коммуникаций по линии коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" на участке от Фрунзе до Уч-Терекского переулка. Эти работы должны были закончиться 26 мая, согласно вывешенному наряду. То есть, полтора месяца назад. И это достаточный срок, чтобы сделать сколь-нибудь значимый объем ремонта самой дороги.

Но, увы, в настоящий момент от пересечения с Тимура Фрунзе в западном направлении ведется бетонирование бордюров. А в некоторых местах снят старый асфальт (там, где он был) и началось рытье траншей под лотки ирригации. Местами замечен демонтаж заборов. Но на этом все. Так что, судя по темпам, которые взяли дорожники, завершения ремонта скоро ждать не приходится.

Следующей в списке значится улица Пишпекская от проспекта Дэн Сяопина до Джамгырчинова. Протяженность участка составляет 700 погонных метров. Здесь уже полностью уложен второй слой асфальта и практически готово грунтовое основание под будущий асфальт на обоих тротуарах. Но это не радует местных жителей, которые также ждали приезда корреспондентов "ВБ", как и на Леваневского.

- Обещали провести капитальный ремонт за два месяца, а возятся уже четыре, - пожаловались горожане. – К тому же у нас есть вопросы к качеству. Мы, конечно, не знаем, какой толщины должен быть асфальт по проекту, но здесь он составляет всего 8 сантиметров. Специально замеряли.

- Это очень важный критерий, так как по нашей улице часто ездят грузовики, которые привозят товар на расположенный здесь рынок строительных материалов. Они разобьют новую дорогу за год. Кроме того, при укатке второго слоя строители заасфальтировали люки. Кстати, мы их в свое время меняли на собственные средства. В общем, все уже устали от этого ремонта, - негодуют местные.

Далеко не в первый раз в адрес муниципального предприятия звучат подобные обвинения. Были прецеденты, когда небольшие по протяженности дороги они делали по два сезона. Вероятно, не хватает мощностей, чтобы охватить сразу все магистрали, за которые берутся в конкретный момент времени. Так, может, более тщательно рассчитывать свои силы и не раздражать людей?

Помимо перечисленных артерий предприятие ремонтирует улицы Васильева от Манаса до Тулебердиева, Армейскую от Кийизбаева до Мамбетова, Исакеева от Чокана Валиханова до Ауэзова, Мыскал от Махатмы Ганди до Мидин в жилом массив "Колмо" и другие. Уже завершено строительство внутренней улицы в микрорайоне № 4 от Суеркулова на север вдоль домов 31, 32 и 34.