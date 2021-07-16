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В Токмоке обновили инфекционное отделение центра врачебной практики

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- Айжан Мамбеталиева
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Там провели ремонт в рамках экстренного проекта Всемирного банка по СOVID-19.

В отделение отремонтированы изоляторы, проведены отделочные работы внутри помещений. Заменены окна, двери, канализационные и водопроводные трубы, отопительные батареи, а также электрические провода. Также установлены новые душевые кабины и санузлы в палатах. Общая сумма ремонта составляет 8 012 921 сомов.

Токмокский центр общеврачебной практики также получил медицинские оборудования для поддержки дыхания: аппарат ИВЛ, аппарат высокопоточной кислородной терапии, аппарат BPAP, мобильный рентген аппарат, а также УЗИ аппарат и прикроватные мониторы.

- По проекту Всемирного банка проводятся не только ремонтные работы, но и закупается дорогостоящее оборудование необходимое для лечения ковидных пациентов. В Токмоке за счет бюджетных средств был проведен капитальный ремонт старого здания ЦСМ. Сейчас он функционирует как ковидный стационар, рассчитанный на 216 коек, там есть, в том числе и реанимационные палаты. Отремонтированное инфекционное отделение при необходимости тоже будет задействовано для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодня мест достаточно", - отметил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в рамках проекта министерством здравоохранения и социального развития отобраны девять организаций здравоохранения для проведения текущих ремонтных работ. Аналогичные ремонтные работы подходят к завершению в инфекционных отделениях Лейлекского, Кочкорского, Жайылского, Узгенского, Токмокcкого и Таш-Кумырского центров общеврачебной практики, Ошской межобластной клинической больницы и в Национальном госпитале. В Национальном центре охраны материнства и детства ремонт был проведен еще в марте 2021 года.

Общая сумма затрат на проведение текущих ремонтных работ во всех организациях здравоохранения составила 78 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/403575
Теги:
ремонт, больница, COVID-19, COVID, ЦСМ, Алымкадыр Бейшеналиев
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