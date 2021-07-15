В посольстве КР в РФ рассказали об обстоятельствах драки между мигрантами

Посольство КР в РФ проинформировало об обстоятельствах конфликта в Москве между мигрантами. Он, напомним, произошел 12 июля в вечернее время в районе станции метро "Кузьминки".

Этому событию, как сообщили в посольстве, предшествовал инцидент 10 июля в бильярдном клубе, в ходе которого неустановленные лица нанесли ножевые ранения четырем гражданам КР. Фото и видео пострадавших, доставлявшихся в больницу, появились в социальных сетях. По данному факту были назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Участников инцидента пригласили в посольство для дачи разъяснений. В целях предотвращения различных эксцессов потерпевшие обратились к гражданам КР с просьбой не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и соблюдать законодательства РФ. Несмотря на это, отметили в дипмиссии, отдельными гражданами началось активное обсуждение упомянутых фото и видео-материалов, распространение недостоверной информации в соцсетях.

Далее в группах соцсетей неизвестные лица стали призывать граждан собираться в районе метро "Кузьминки", тем самым провоцируя конфликт. Данная информация в незамедлительном порядке была доведена до сведения Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве для предотвращения столкновений между мигрантами.

"Однако, несмотря на приложенные усилия между агрессивно настроенными группами мигрантов, около полуночи произошла массовое столкновение в указанном месте. Всего в конфликте приняли участие примерно 180 человек. Правоохранительными органами были задержаны 103 участника конфликта, из них 72 - граждане Кыргызской Республики", - сообщили в посольстве КР.

Сотрудниками его консульского отдела уже проведена встреча с задержанными, в ходе которой им была оказана консультативно-правовая помощь.

"В целях предотвращения конфликтов на территории РФ посольством ведется активная информационно-разъяснительная работа среди граждан о нераспространении недостоверной и деструктивной информации", - продолжили в дипмиссии. Одновременно, как заявлено, "проводятся встречи и переговоры с представителями МВД и МИД России в рамках защиты прав и интересов указанных граждан, направлены соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации". Данный вопрос находится на контроле посольства.