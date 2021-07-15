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Новый глава "Кыргыз темир жолу" намерен привлечь инвесторов

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- Бакыт Басарбек
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В целях дальнейшего развития ГП "НК "Кыргыз темир жолу" необходимо привлекать инвестиции. Об этом на своей странице в соцсети заявил новый генеральный директор предприятия Азамат Сакиев.

В частности, глава "Кыргыз Темир жолу" заверил, что приложит все усилия для достижения намеченных целей.

""Кыргыз Темир жолу" имеет большую историческую значимость в развитии железной артерии, играя важную роль по доставке товарных ценностей в регионы страны.

В целях дальнейшего развития предприятия необходимо привлекать инвестиции. В достижении намеченных целей полагаюсь на сплоченную работу опытных сотрудников и свежий взгляд молодого поколения предприятия. Приложу все усилия для достижения намеченных целей.

Уважаемые друзья! Если у вас возникли вопросы, предложения относительно деятельности предприятия, я готов ответить. Мы открыты для связи с общественностью", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/403579
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
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