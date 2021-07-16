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"Высшее образование для депутатов ЖК важно. Это норму нужно прописать"

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- Азиз Осмонов
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В условиях пандемии, экономического кризиса и прочих мировых кризисов, наличие образования, в том числе, высшего, необходимо. Законодательному органу нужны профессионалы. Об этом VB.KG сообщил политолог Эдил Осмонбетов.

Он пояснил, что существуют так называемые "народные трибуны", есть и президенты стран без высшего образования, как например, в свое время был президент Польши Александром Квасьневским.

- Но как говорится, масштаб проблем определяется масштабом личности. Если человек много знает, имеет образование, ему гораздо легче отвечать на стоящие перед ним и его страной мировые вызовы. В законодательном органе собирается элита, опытные для принятия решений. И это норму, на мой взгляд, стоит все же прописать законодательно, - подчеркнул Эдил Осмонбетов.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" парламентарий Самат Исманов выступил против того, что депутатами могут стать люди без высшего образования. Однако, как выяснилось, нормы о необходимом наличии высшего образования у "слуг народа" в Конституции КР не предусмотрено.


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URL: https://www.vb.kg/403580
Теги:
Кыргызстан, политика, Депутат
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