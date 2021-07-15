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Бишкечанин стал лауреатом Одесской премии имени Бабеля

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- Александр Тузов
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Бишкекский писатель Владимир Михайлов-Лидский стал одним из трех лауреатов престижной Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля 2021 года.

Как сам Михайлов-Лидский написал в своем Фейсбуке, "три года подряд в Премии им. Бабеля мои рассказы доходили до шорт-листов. А вчера уже известный читателям текст "Горький хлеб Вити-дурачка" стал третьим лауреатом в этом соревновании. Не первым, да, но это говорит лишь о том, что еще есть куда расти".

Рассказ Михайлова-Лидского "Горький хлеб Вити-дурачка" был опубликован в авторитетном московском литературном журнале "Дружба народов" в прошлом году. Рассказ – о жуткой судьбе Вити-дурачка, до войны его зверски изуродовал собственный отец, приревновавший сына к красавице-мачехе. Затем Витька чудом выжил после массового расстрела фашистами жителей Лиды, белорусского городка. Витю-дурачка уже после войны "по ошибке" забили насмерть несколько местных пролетариев, решившими его "слегка" поучить-перевоспитать, чтобы не надоедал попрошайничеством: "Хлеба дайте…"

В фирменной манере автора все две с половиной тысячи слов этого рассказа умещены в один огромный абзац, состоящий всего из нескольких предложений.

На официальном сайте Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля сообщается, что ее учредитель - Всемирный клуб одесситов. Соучредителями премии выступают Одесский литературный музей, литературный журнал "Радуга" (Киев), Одесская национальная научная библиотека, Лидия Исааковна Бабель (дочь писателя, США).

Премия учреждена с целью выявления и поддержки лучших образцов современной художественной словесности в жанре рассказа (новеллы), написанных на русском языке в Украине, России и других странах мира. Премия присуждается ежегодно за лучший рассказ (новеллу) на русском языке. Размер денежного вознаграждения премии: I место – 60 тысяч гривен (2 тысячи 200 долларов по нынешнему курсу), II место – 30 тысяч гривен, III место – 15 тысяч гривен.

Как сообщает журнал "Дружба народов", Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов "Русский садизм", "Избиение младенцев", сборников стихов "Семицветье" и "По ту сторону зеркала", нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах "Знамя", "Дружба народов", "Новый журнал" и других. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/403587
Теги:
книги, литература, премия, Бишкек, Кыргызстан
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