В правительстве обсудили вопрос строительства Бурулдайского водохранилища

Первый заместитель председателя кабмина Айбек Джунушалиев ознакомился с местом строительства планируемого Бурулдайского водохранилища и незавершенными магистральными каналами Большого Чуйского канала, расположенного в Чуйской области.

В ходе выездного совещания были рассмотрены вопросы строительства Бурулдайского водохранилища, обводного Чуйского канала-2 и расширения русла Восточного Большого Чуйского канала.

По итогам совещания первый заместитель Председателя Кабинета Министров Айбек Джунушалиев поставил следующие задачи: Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов - завершить топографическую съёмку местности, а также ускорить подготовку проектно-сметной документации водных объектов. Министерству чрезвычайных ситуации совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов – внести предложение по проведению земляных строительных работ на участке магистрального обводного Чуйского канала. Министерству энергетики и промышленности – внести предложения по установке гидроагрегатов для дальнейшей выработки электроэнергии, также провести работу по усилению малых гидроэлектростанций и строительству новых.

В выездном совещании приняли участие министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев, полномочный представитель Кабинета Министров в Чуйской области Эркин Тентишев.