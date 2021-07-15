Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 99.42 - 100.67

В правительстве обсудили вопрос строительства Бурулдайского водохранилища

150  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель председателя кабмина Айбек Джунушалиев ознакомился с местом строительства планируемого Бурулдайского водохранилища и незавершенными магистральными каналами Большого Чуйского канала, расположенного в Чуйской области.

В ходе выездного совещания были рассмотрены вопросы строительства Бурулдайского водохранилища, обводного Чуйского канала-2 и расширения русла Восточного Большого Чуйского канала.

По итогам совещания первый заместитель Председателя Кабинета Министров Айбек Джунушалиев поставил следующие задачи: Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов - завершить топографическую съёмку местности, а также ускорить подготовку проектно-сметной документации водных объектов. Министерству чрезвычайных ситуации совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов – внести предложение по проведению земляных строительных работ на участке магистрального обводного Чуйского канала. Министерству энергетики и промышленности – внести предложения по установке гидроагрегатов для дальнейшей выработки электроэнергии, также провести работу по усилению малых гидроэлектростанций и строительству новых.

В выездном совещании приняли участие министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев, полномочный представитель Кабинета Министров в Чуйской области Эркин Тентишев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403590
Теги:
МЧС, правительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  