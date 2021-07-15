Команда Ильзата Ахметова отказалась от вакцинации

Сегодня стало известно, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса.

Что произошло?

По информации двух источников, близких к руководству армейского клуба, игроки ЦСКА отказались от вакцинации: "Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники", - сообщили "Чемпионату".

В пресс-службе клуба опровергли данную информацию: "Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий", - ответили в ЦСКА на запрос Sport24.

Что не так с заявлением ЦСКА?

В ЦСКА причиной отказа от вакцинации назвали "высокий уровень антител". Но эти слова звучат нелепо, потому что высокий уровень антител не является медотводом для вакцинации. Об этом в конце июня заявил замминистр здравоохранения РФ Сергей Кучиц.

Также о том, что высокий уровень антител не мешает вакцинироваться, говорили и в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом: "В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса".

Удивительно, что при "высоком уровне антител" в ЦСКА ни разу не сообщали о том, что кто-то из команды переболел коронавирусом.