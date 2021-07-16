Фильм "Акыркы көч" получил спецприз жюри на МКФ в Малайзии

Картина "Акыркы көч" (The Road to Edan) Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу получила Специальный приз жюри на международном кинофестивале в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Сложная эпидемиологическая обстановка в мире повлияла и на формат популярного Куала-Лумпурского международного кинофестиваля. В этом году часть программы смотра прошла в режиме онлайн, но были и живые показы в кинотеатрах.

Жюри смотра, чья задача предоставить молодым кинематографистам Малайзии и всего мира возможность диалога, развития дружеских и профессиональных отношений, по достоинству оценила работу из Кыргызстана. Фильму "Акыркы көч" (The Road to Edan) Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу достался специальный приз. Напомним, что фильм является совместным детищем Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и Общественного фонда "Билимкана".

Сценарий фильма написали сами Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсером стала Эльмира Осмоналиева. Роли в картине исполнили актеры: Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов, Гүлсина Чотонова. Мировая премьера ленты состоялась в Таллинне на кинофестивале "Темные ночи".

"Акыркы көч" рассказывает зрителям историю пожилого одинокого писателя. Главный герой картины продает собственную квартиру, чтобы помочь тяжело больному другу, которому нужны деньги на дорогостоящее лечение. Но затем выясняется, что в помощи нуждается также и его брат, избитый коллекторами за долги.