Что поменяется, если законопроект о выборах будет принят

В Кыргызстане продолжается обсуждение нового законопроекта о выборах президента и депутатов парламента. VB.KG разбирался в новшествах документа, разработанного межведомственной рабочей группой.

Для расширения участия мигрантов законопроектом предусматривается, что зарубежные избирательные участки образуются по предложению МИДа по согласованию с соответствующими органами страны аккредитации, как правило, на территории загранучреждений КР, т.е. возможность открытия зарубежных избирательных участков вне территории загранучреждений КР (статьи 2 и 13).

Также предлагается предоставить право избирать гражданам, осужденным за совершение преступлений по неосторожности (статья 3).

По данным ГСИН МЮ КР, на сегодняшний день общая численность осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях – 4769 человек. Количество осужденных по неосторожности приблизительно 20-25 процентов.

Статус кандидата

Кандидаты, являющиеся политическими служащими, за исключением депутата ЖК или президента, депутата местного кенеша; руководителем государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения на выборах в ЖК (статья 21).

Агитация

Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и от линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

Не допускается отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику (статья 28).

Закнопроект предлагает привлекать работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата, а также проведение сбора подписей, предвыборной агитации работниками территориального общественного самоуправления будет отнесено к видам злоупотребления административным ресурсом. Кроме того, работникам территориального общественного самоуправления запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы (статьи 211 и 22).

По избирательному залогу:

Предусматривается возврат избирательного залога кандидатам, получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, а также в случае если выборы признаны несостоявшимися или недействительными (статья 41).

В случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов политической партии до дня голосования в результате нарушения законодательства, избирательный залог, внесенный кандидатом, политической партией, не возвращается и подлежит зачету в бюджет (часть 161 статьи 41).

Избирательный залог, внесенный политической партией, чье избрание было признано недействительным, не возвращается и подлежит зачету в бюджет (статья 41).

Регистрация и отмена регистрации:

Для регистрации списка кандидатов в депутаты ЖК в Центральную избирательную комиссию дополнительно предоставляются:

– сведения кандидата и его близких родственников о доходах, расходах, обязательствах и имуществе по форме, утвержденной ЦИК либо;

– копия декларации о доходах, расходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности за предыдущий год до назначения выборов депутатов ЖК (часть 1 п. 4 статьи 61).

Законопроектом предусматривается отмена регистрации кандидата в случае осуществления благотворительной деятельности кандидатами, их близкими родственниками, супругой, представителями кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов выборов (статья 46).

Итоги голосования:

Центральная избирательная комиссия вправе признать итоги голосования по кандидату, списку кандидатов недействительными, если во время подготовки выборов, проведения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели место грубые нарушения со стороны кандидата, политической партии, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования или повлияли на волеизъявление избирателей.

В случае признания недействительными итогов голосования по кандидату, списку кандидатов политической партии после дня голосования в результате установления нарушения избирательного законодательства, голоса избирателей, отданные за кандидата, политическую партию, признаются недействительными с отнесением избирательных бюллетеней к недействительным.

Для целей расчета распределения депутатских мандатов голоса избирателей, отданные за кандидата, список кандидатов политической партии, итоги голосования по которым признаны недействительными, не учитываются в числе избирателей, принявших участие в голосовании. Такой кандидат, политическая партия не допускаются к следующим выборам депутатов ЖК (статья 37).

Центральная избирательная комиссия признает результаты выборов недействительными в том числе если признанные недействительными итоги голосования по кандидату (кандидатам), списку кандидатов политической партии (партий) охватывают более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании (статья 37).

В рамках финансовой прозрачности:

В целях обеспечения финансовой прозрачности в конституционный закон предлагается внести изменения, предполагающие более точную регламентацию вопросов финансового обеспечения подготовки и проведения выборов. В частности, предлагается разделить полномочия уполномоченного представителя по выборам и уполномоченного представителя по финансовым вопросам, определить, что кандидат либо политическая партия вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда, усилить требования по финансовой отчетности, и др.

Исключается норма о том, что уполномоченные представители, доверенные лица, наблюдатели, представители кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях вправе осуществлять свои полномочия, выполнять работы и услуги, прямо или косвенно связанные с выборами, на безвозмездной основе (часть 10 статья 41).

День голосования на выборах в ЖК с первого воскресенья меняется на последнее воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран ЖК действующего созыва (статья 59).

Данный законопроект направлен на приведение в соответствие отдельных положений конституционного Закона КР "О выборах президента и депутатов ЖК" с новой редакцией Конституции, а также предусматривает ряд других редакционных и уточняющих поправок в действующий конституционный закон.