Лекарств для лечения коронавирусной инфекции в больницах достаточно

По сообщению первого зампредседателя ФОМС Клары Оскомбаевой, на сегодняшний день в Кыргызстане имеется запас лекарственных средств для лечения коронавируса в достаточном количестве с запасом до трех месяцев.

- Лечение COVID-19 в настоящее время проводится в соответствии с пятой версией "Клинического руководства по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", согласно которой в организациях здравоохранения имеется 52 наименования лекарственных средств. При этом, в связи с частым инфицированием пожилых людей, имеющих хронические заболевания и утяжеляющие течение болезни, перечень лекарств организациями расширен до 95 наименований", - сказала Клара Оскомбаева.

Фактический запас лекарственных средств на конец июня составляет 317,7 миллионов сомов, в числе которых антиакоагулянты, антиагреганты, жаропонижающее, антибактериальные препараты, средства от кашля и муколитические препараты, тромболитики/фибринолитики, гормональные и иммунологические препараты, растворы и другие.