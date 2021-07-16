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Лекарств для лечения коронавирусной инфекции в больницах достаточно

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- Айжан Мамбеталиева
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По сообщению первого зампредседателя ФОМС Клары Оскомбаевой, на сегодняшний день в Кыргызстане имеется запас лекарственных средств для лечения коронавируса в достаточном количестве с запасом до трех месяцев.

- Лечение COVID-19 в настоящее время проводится в соответствии с пятой версией "Клинического руководства по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", согласно которой в организациях здравоохранения имеется 52 наименования лекарственных средств. При этом, в связи с частым инфицированием пожилых людей, имеющих хронические заболевания и утяжеляющие течение болезни, перечень лекарств организациями расширен до 95 наименований", - сказала Клара Оскомбаева.

Фактический запас лекарственных средств на конец июня составляет 317,7 миллионов сомов, в числе которых антиакоагулянты, антиагреганты, жаропонижающее, антибактериальные препараты, средства от кашля и муколитические препараты, тромболитики/фибринолитики, гормональные и иммунологические препараты, растворы и другие.


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URL: https://www.vb.kg/403608
Теги:
лекарства, COVID-19, COVID
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