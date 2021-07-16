За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 33 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 33 медицинских работника. Такие данные на 16 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 6 случаев,
в г. Ош - 2,
в Ошской области - 1,
в Джалал-Абадской области - 1,
в Баткенской области - 15,
в Чуйской области - 7,
в Нарынской области - 1.
За сутки из стационаров были выписаны 23 выздоровевших медработника. На домашней самоизоляции находятся - 18 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6085 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5298 человек.