За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 33 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 33 медицинских работника. Такие данные на 16 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 6 случаев,

в г. Ош - 2,

в Ошской области - 1,

в Джалал-Абадской области - 1,

в Баткенской области - 15,

в Чуйской области - 7,

в Нарынской области - 1.

За сутки из стационаров были выписаны 23 выздоровевших медработника. На домашней самоизоляции находятся - 18 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6085 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5298 человек.