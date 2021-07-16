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В Бишкеке появится новый детский сад

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- Айжан Мамбеталиева
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И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов посетил заброшенное здание, где планируют открыть детский сад

Исполняющий обязанности мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов посетил здание заброшенного детского сада по адресу: Нарвская №74.

До 21 ноября 2019 года здание находилось в частной собственности, после чего передано на баланс Управления муниципального имущества для использования по целевому назначению. И.о.мэра проверил инженерные коммуникации и поручил провести реконструкцию учреждения и обязательно сохранить зеленые насаждения.

Для разработки эскиза здания будущего детского сада Управлением капитального строительства проведен тендер, по итогам которого, выигравшая компания – ОсОО "АСК Система" уже приступила работе.

В 2021 году планируется завершить проектирование реконструкции здания. Согласно проектно-сметной документации ремонт организации включат в титульный список строек 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/403611
Теги:
дети, детский сад, строительство, Бишкек, мэр
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