В Бишкеке появится новый детский сад

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов посетил заброшенное здание, где планируют открыть детский сад

Исполняющий обязанности мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов посетил здание заброшенного детского сада по адресу: Нарвская №74.

До 21 ноября 2019 года здание находилось в частной собственности, после чего передано на баланс Управления муниципального имущества для использования по целевому назначению. И.о.мэра проверил инженерные коммуникации и поручил провести реконструкцию учреждения и обязательно сохранить зеленые насаждения.

Для разработки эскиза здания будущего детского сада Управлением капитального строительства проведен тендер, по итогам которого, выигравшая компания – ОсОО "АСК Система" уже приступила работе.

В 2021 году планируется завершить проектирование реконструкции здания. Согласно проектно-сметной документации ремонт организации включат в титульный список строек 2022 года.