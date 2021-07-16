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В Кыргызстане стоимость сена за неделю выросла почти на 13 процентов

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане цена за один тюк сена на 14 июля составила 341 сом. Об этом говорится на сайте Госантимонополии.

Так, за неделю стоимость сено выросла на 12, 9 процента, или на 45 сомов, а по сравнению с месяцем ранее цена выросла на 43 процента, или на 104 сома.

Ранее в интервью "Акчабару" заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев рассказал, что на росте цен сказались сразу несколько факторов.

- Во-первых, на это повлияла поздняя весна, которая задержала вегетационное развитие. Во-вторых, на нас сильно отразилась засуха, которая прошла по Казахстану, – пояснил Мукашев.

Но больше всего на стоимости сена в Кыргызстане сказался его вывоз в соседние страны. По мнению замминистра, ажиотаж устроили посредники, которые экспортируют кыргызское сено.

Отметим, ранее в социальных сетях Казахстана и Кыргызстана распространились видеоролики о том, как домашний скот из-за отсутствия сена кормят картоном.


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URL: https://www.vb.kg/403612
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