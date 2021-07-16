В Бишкеке создадут электронную базу данных зеленых насаждений

По инициативе столичного муниципалитета и общественного фонда "Арча" впервые появится программа электронной инвентаризации зеленых насаждений города.

Цель проекта - разработка и внедрение комплекса программных средств, обеспечивающих автоматизацию рабочих процессов предприятия по использованию данных учета при разработке программ озеленения, восстановления зеленых насаждений, мониторинг состояния, проведение в необходимых случаях профилактических мероприятий по уходу за ними.

Накануне в предприятии провели первое занятие по обучению озеленителей данной программе. Теперь у столичных деревьев и других растений появятся своеобразные "медицинские карточки". В них мастера и агрономы каждого района будут вноситься данные о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии тех или иных деревьев. Благодаря программе сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" в последующем смогут заблаговременно вычислить сумму средств необходимых для их ухода и лечения.