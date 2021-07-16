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Милицейские рейды в зонах отдыха: ищут оставщихся без присмотра детей

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- Александра Василькова
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С наступлением летних каникул в Кыргызстане органы внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

ОВД Панфиловского района провело профилактические и рейдовые мероприятия "Подросток Лето" 13-14 июля. Милиционеры проверили пруды, реки и каналы, где купаются несовершеннолетние. В результате было выявлено более 15 подростков купающихся в неположенных местах. С ними и их родителями провели профилактические беседы.

Кроме того, правохранители провели профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы донести до родителей необходимость постоянно контролировать своих несовершеннолетних детей. Это, как поясняется в сообщении ГУВД, вызвано тем, что подростки нередко проводят время в зонах отдыха без сопровождения взрослых.

В ходе проведения рейдовых мероприятия сотрудники ИДН ОВД Панфиловского района было обнаружили 18 несовершеннолетних, находившихся в темное время суток без сопровождения взрослых. По итогам рейдовых мероприятий сотрудниками милиции было составлено 4 протокола согласно статьи 61 (Уклонение от родительских обязанностей) Кодекса о нарушениях.

В настоящее время аналогичные профилактические мероприятия проводятся на всей территории Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/403618
Теги:
ГУВД, дети, рейд, Чуйская область, Кыргызстан
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