Милицейские рейды в зонах отдыха: ищут оставщихся без присмотра детей

С наступлением летних каникул в Кыргызстане органы внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

ОВД Панфиловского района провело профилактические и рейдовые мероприятия "Подросток Лето" 13-14 июля. Милиционеры проверили пруды, реки и каналы, где купаются несовершеннолетние. В результате было выявлено более 15 подростков купающихся в неположенных местах. С ними и их родителями провели профилактические беседы.

Кроме того, правохранители провели профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы донести до родителей необходимость постоянно контролировать своих несовершеннолетних детей. Это, как поясняется в сообщении ГУВД, вызвано тем, что подростки нередко проводят время в зонах отдыха без сопровождения взрослых.

В ходе проведения рейдовых мероприятия сотрудники ИДН ОВД Панфиловского района было обнаружили 18 несовершеннолетних, находившихся в темное время суток без сопровождения взрослых. По итогам рейдовых мероприятий сотрудниками милиции было составлено 4 протокола согласно статьи 61 (Уклонение от родительских обязанностей) Кодекса о нарушениях.

В настоящее время аналогичные профилактические мероприятия проводятся на всей территории Чуйской области.