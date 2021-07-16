Пограничники пресекли контрабанду из Таджикистана на 670 тысяч сомов

Пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы в селе Кара-Бак Баткенского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил 2 единицы новой автомобильной резины (для грузового авто).

В этот же день в местности Кожом-Булак Баткенского района Баткенской области пограничный наряд задержал гражданина Кыргызской Республики Н.К., который пытался незаконно переправить из Таджикистана в Кыргызстан 18 коробок сигарет марки "ROTHMANS"

По предварительным данным, общая стоимость задержанных товаров составила 670 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.