Детский сад "Ласточка" открыли после капитального ремонта

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов сегодня принял участие в торжественном открытии детского сада № 3 "Ласточка" после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Детский сад "Ласточка" находится в одиннадцатом микрорайоне столицы. До 2016 года это здание занимал "Кыргызпатент". А в 2019-м его вернули в муниципальную собственность и передали Центру образования Октябрьского района для целевого использования.

В ходе капремонта, который проводила подрядная организация ОсОО "Орбитал строй", были полностью заменены инженерные сети, отремонтирована электропроводка внутри здания и его наружное освещение. Здесь также установили охранно-пожарную сигнализацию с видеонаблюдением внутри и по периметру. Есть восемь аварийных выходов. Безопасность обеспечит и новое ограждение по периметру. Здание полностью перепрофилировано и соответствует необходимым санитарно-эпидемиологическим нормам.

"Ласточка" сможет принять 105 малышей. Внутри мальчишек и девчонок ждут пять игровых залов и спальных комнат, музыкальный кабинет и спортивно-гимнастический зал. Полностью отремонтирован пищевой блок, есть санузлы, предусмотрен медицинский кабинет с двумя изоляционными кабинетами.

Играть дети смогут на площадке, где для них установили теневые навесы, качели, карусели, песочницы и балансиры. Кроме того, недавно здесь были высажены 80 деревьев и засеян газон.