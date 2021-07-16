Кабмин освободил ряд импортируемых кормовых продуктов от НДС

В целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары и оказания поддержки хозяйствующим субъектам, занимающимся разведением сельскохозяйственных животных для отдельных товаров, установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов по облагаемым поставкам и импорту. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, с 15 июля по 31 декабря 2021 года установлена нулевая ставка НДС при импорте в Кыргызскую Республику соломы и мякины зерновых, необработанной, измельченной или неизмельченной, размолотой или неразмолотой, прессованной или в виде гранул, брюквы, свеклы листовой (мангольд), корнеплодов кормовых, сена, люцерны, клевера, эспарцета, капусты кормовой, люпины, вики и аналогичных кормовых продуктов, гранулированных или негранулированных, кукурузы, ячменя и овса.

Напомним, что аналогичная налоговая льгота при импорте в период с 1 июля по 31 августа действует на сахар песок, растительное масло, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года – для сельскохозяйственных животных, в том числе лошадей, крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, птиц.

Отмена НДС позволит увеличить кратность и объемы завоза крупного рогатого скота, расширить площадь земельных угодий, улучшить материально-техническую базу откормочных хозяйств, увеличить заказы на поставку комбикормов и сырья для мясоперерабатывающей промышленности.