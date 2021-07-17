Как пережить жару без последствий для здоровья? Советы врача из Бишкека

Нам не привыкать к июльской жаре, но все–таки температура под 40 градусов - это серьезное испытание для организма.- Это сильный стресс для сердца и сосудов, и чересчур высокая активность может привести к плохому самочувствию, - говорит многолетний консультант постоянной вечеркинской рубрики "Здравпункт", врач–терапевт ЦСМ №15 Светлана МОЛДАЛИЕВА, которую мы попросили рассказать, как пережить этот жаркий период без последствий для здоровья.

- Прежде всего не выходите из дома в самое пекло, а либо до 11 часов, либо после пяти вечера. Особенно важно соблюдать этот порядок в городе, где жара и духота усугубляются из–за нагретых строений, асфальта.

Второй важный момент - обратите внимание на питьевой режим. Часто мы заменяем воду на так называемые тонизирующие напитки - чай, кофе, сладкую газировку. Они не только не способствуют сохранению водного обмена, а, наоборот, обладают способностью создавать дефицит жидкости, что приводит к ухудшению показателей свертываемости крови и тромбозам. Кроме того, с потом организм теряет важные микроэлементы, а потеря, например, калия и магния негативно влияет на сердце - в частности, могут возникнуть аритмии.

Что и сколько нужно пить?

- Воду - обычную и минеральную с лимоном или без. Для профилактики потери микроэлементов хороши также травяные чаи, фруктовые и ягодные морсы, слабый отвар шиповника, но без сахара. Объем жидкости подбирается индивидуально. Но в жару я бы рекомендовала выпивать не менее двух литров в сутки. Пить надо небольшими дозами, но часто, особенно сердечникам. Разумеется, не ледяную воду, которая может навредить. Можно приготовить некрепкий чай, лучше всего зеленый или белый, но он не должен быть горячим, идеальная температура - 30–40 градусов. Добавьте в него немного размятой мяты или мелиссы.

При этом важно не увлекаться солеными и копчеными блюдами - большое количество соли при повышенном объеме жидкости задерживает воду в организме. Это может привести к отекам, вызвать обострение гипертонической болезни. Советую ограничить употребление соли до 6–8 граммов в день. Но полностью отказываться от соли не стоит. В малых дозах она играет важную роль в обмене веществ. Исследования доказывают, что бессолевые диеты не принесли пользы людям, даже страдающим сердечно–сосудистыми заболеваниями.

Есть только овощи?

- Желательно. Известно, что сладкий красный перец снимает стресс. Доказано, что в нем содержатся вещества, регулирующие нервное и сосудистое напряжение. Поэтому он полезен всегда. Для восполнения утраты магния желательно добавлять в меню шпинат, орехи, кунжут и гречку, а для пополнения калия - томаты, бананы, клюкву, сухофрукты и цитрусовые, печеный картофель.

Большие помощники сердцу да и всему организму витамины С и Е, каротиноиды, цинк, селен и глутатион. Они есть в яблоках. Много их также в овощах и фруктах красного, оранжевого, зеленого и фиолетового цвета: помидорах, моркови, цитрусовых, зелени, винограде, смородине, свекле, зеленом чае, луке и чесноке. Полезно употребление и различных приправ: имбиря, корицы, шафрана, гвоздики, мускатного ореха. Не случайно в жарких странах добавляют их во многие блюда - содержащиеся в приправах вещества пополняют организм микроэлементами, которые человек теряет с потом. А вот от мясных, жирных блюд, фастфуда в жаркие дни лучше отказаться - их усвоение требует от организма больших затрат.

Вы, медики, говорите, что в жару регистрируется большое количество случаев ангины и простуды...

- ...полученных вследствие резких перепадов температуры. Те же кондиционеры несут огромные риски подхватить вирусную инфекцию. Поэтому если уж решили пользоваться, соблюдайте определенный порядок. Разница между температурой воздуха на улице и в помещении не более 10–12 градусов. Если за окном выше 30, настраивайте кондиционер на 22–23 градуса, не ниже. И если отправляетесь туда, где может работать кондиционер, лучше иметь при себе какую–то одежду или шарф, чтобы накинуть на себя. Ну и с мороженым в жару надо быть осторожнее.

Чтобы снизить температуру тела, оботрите шею, конечности, лицо и грудь влажным лоскутом ткани, смочив его холодной водой. Также можно использовать прохладные ванночки для ног (но вода при этом должна быть ненамного холоднее комнатной температуры) и обтирать тело мятным настоем. А еще можно использовать метод точечного воздействия. Подставив под холодную воду запястья, сразу почувствуете, что жить стало легче и веселее. В районе ладоней, как и на внутреннем сгибе локтей, находятся точки повышенного давления. Их охлаждение благотворно действует на весь организм.

Но предупреждаю, резкое охлаждение контрастным способом - холодный душ, ныряние в холодную воду чреваты непредсказуемыми последствиями даже для здоровых людей, не говоря о тех, у кого есть проблемы с сердечно–сосудистой системой. Возможны спазм и, как минимум, ухудшение кровоснабжения мозга и сердечной мышцы.

Что посоветуете людям с проблемами сердца и сосудов, метеозависимым? Есть секреты, как не реагировать на жару?

- Особых секретов нет. Для людей, находящихся на лекарственной терапии (например, гипертоников), важно тщательно соблюдать прием препаратов. Летом многие расслабляются: кажется, хорошая погода, хорошее настроение и самочувствие - зачем еще таблетки пить?!

Это недопустимая ситуация. Если вы постоянно принимаете препараты, поддерживающие состояние сердечно–сосудистой системы, никакого пропуска, самостоятельной отмены быть не должно, тем более в жаркую погоду. Мы, кардиологи, хорошо знаем: в жаркую погоду, когда обостряются проявления ишемической болезни, бывают перепады артериального давления, иногда возникает резкий спазм сосудов.

И, конечно, не злоупотреблять алкоголем! В жару это двойной удар и по печени, и по сосудам. Обязательно в солнечную погоду надевать головной убор. Каждые 30–40 минут делать несколько глотков воды. Одежда должна быть светлая, из натуральных дышащих тканей.