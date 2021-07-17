10 инициатив Мирзиёева. Что президент предложил Центральной и Южной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил ряд интересных инициатив на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Узбекистанское издание собрало главные из них.

Мирзиёев выступил с предложением о заключении многостороннего Соглашения об экономическом сотрудничестве стран Центральной и Южной Азии, а также проведении ежегодного межрегионального форума для обсуждения актуальных вопросов расширения экономической повестки сотрудничества, углубления кооперации и инвестиционного взаимодействия стран.

Он также предложил выработать действенные меры для свободного движения инвестиций, товаров и услуг, формирования развитой системы транспортных коммуникаций и энергетической инфраструктуры.

Новая стальная магистраль

Президент Узбекистана заявил о необходимости ускорения проекта строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

Строительство этой дороги позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократить сроки и издержки на транспортировку грузов между Южной Азией и Европой через Центральную Азию и страны Содружества Независимых Государств.

В целом запуск данной трансграничной железной дороги создаст мощную платформу для достижения инклюзивного экономического развития стран Центральной и Южной Азии.

Она станет своего рода современной версией древнего северного торгового пути, известного как Уттарапатха, соединявшего Индо-Гангскую равнину с южными территориями Евразийского континента через исторические города Таксила, Гандхара и Термез.

Кроме того, проект строительства Транс-афганского железнодорожного коридора в перспективе может соединить наши страны с Китаем и другими ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цифровое будущее

По словам главы Узбекистана, необходимо разработать конкретные меры по реализации цифровой взаимосвязанности – в области торговли, транзита и пересечения границ, принять Стратегию совместных действий. К данной работе важно привлечь ведущих экспертов наших стран, а также специализированных учреждений ООН.

Накормить всех

Мирзиёев предложил под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провести встречу министров сельского хозяйства стран Центральной и Южной Азии для выработки Программы по преодолению стремительного роста цен на основные продукты питания и их нехватки.

Этот документ должен предусматривать проведение совместных разработок и исследований, внедрение передовых технологий, реализацию проектов производственной кооперации.

Наркотики и терроризм

Президент предложил странам региона разработать Совместный антинаркотический план действий, с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.

Узбекистан также готов организовать специальную экспертную встречу по вопросам борьбы с терроризмом и наркотрафиком с участием представителей двух регионов.

Эта встреча могла бы пройти на полях предстоящей в ноябре этого года в Ташкенте международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Зеленое развитие

Самого пристального внимания, добавил президент Узбекистана, требуют вопросы экологии и стимулирования "зеленого" развития. Общими проблемами сегодня являются нехватка воды, загрязнение атмосферы и окружающей среды, деградация почв и опустынивание.

Туризм

Мирзиёев предложил разработать в рамках Всемирной туристической организации Программу по Центральной и Южной Азии, которая будет направлена на популяризацию исторического и культурного наследия проживающих здесь народов. Президент отметил необходимость взаимного признания сертификатов о вакцинации для дальнейшего развития туризма.

Культура и молодежь

Президент Узбекистана предложил провести в Узбекистане – в Термезе под эгидой ЮНЕСКО международный форум "Историческое наследие Центральной и Южной Азии", а также создать постоянно действующий Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии.

Визы для науки

Мирзиёев предложил внедрить облегченный визовый режим для ученых и исследователей, а также создать онлайн-платформу сотрудничества университетов и научно-исследовательских центров стран Центральной и Южной Азии.

Экспертный диалог

Президент Узбекистана также предложил на базе Международного института Центральной Азии создать постоянно действующий экспертный пул из видных ученых и исследователей для продвижения регионального сотрудничества.

"Кроме того, по итогам сегодняшней конференции предлагаю разработать и представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект специальной резолюции об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией и в целом на Евразийском пространстве как важном факторе стабильного и устойчивого развития. В этом документе следует закрепить общие подходы, основные принципы и направления нашего диалога", – заметил Мирзиёев.