Погода
$ 84.46 - 84.84
€ 99.17 - 100.67

10 инициатив Мирзиёева. Что президент предложил Центральной и Южной Азии

284  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил ряд интересных инициатив на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Узбекистанское издание собрало главные из них.

Мирзиёев выступил с предложением о заключении многостороннего Соглашения об экономическом сотрудничестве стран Центральной и Южной Азии, а также проведении ежегодного межрегионального форума для обсуждения актуальных вопросов расширения экономической повестки сотрудничества, углубления кооперации и инвестиционного взаимодействия стран.

Он также предложил выработать действенные меры для свободного движения инвестиций, товаров и услуг, формирования развитой системы транспортных коммуникаций и энергетической инфраструктуры.

Новая стальная магистраль

Президент Узбекистана заявил о необходимости ускорения проекта строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

Строительство этой дороги позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократить сроки и издержки на транспортировку грузов между Южной Азией и Европой через Центральную Азию и страны Содружества Независимых Государств.

В целом запуск данной трансграничной железной дороги создаст мощную платформу для достижения инклюзивного экономического развития стран Центральной и Южной Азии.

Она станет своего рода современной версией древнего северного торгового пути, известного как Уттарапатха, соединявшего Индо-Гангскую равнину с южными территориями Евразийского континента через исторические города Таксила, Гандхара и Термез.

Кроме того, проект строительства Транс-афганского железнодорожного коридора в перспективе может соединить наши страны с Китаем и другими ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цифровое будущее

По словам главы Узбекистана, необходимо разработать конкретные меры по реализации цифровой взаимосвязанности – в области торговли, транзита и пересечения границ, принять Стратегию совместных действий. К данной работе важно привлечь ведущих экспертов наших стран, а также специализированных учреждений ООН.

Накормить всех

Мирзиёев предложил под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провести встречу министров сельского хозяйства стран Центральной и Южной Азии для выработки Программы по преодолению стремительного роста цен на основные продукты питания и их нехватки.

Этот документ должен предусматривать проведение совместных разработок и исследований, внедрение передовых технологий, реализацию проектов производственной кооперации.

Наркотики и терроризм

Президент предложил странам региона разработать Совместный антинаркотический план действий, с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.

Узбекистан также готов организовать специальную экспертную встречу по вопросам борьбы с терроризмом и наркотрафиком с участием представителей двух регионов.

Эта встреча могла бы пройти на полях предстоящей в ноябре этого года в Ташкенте международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Зеленое развитие

Самого пристального внимания, добавил президент Узбекистана, требуют вопросы экологии и стимулирования "зеленого" развития. Общими проблемами сегодня являются нехватка воды, загрязнение атмосферы и окружающей среды, деградация почв и опустынивание.

Туризм

Мирзиёев предложил разработать в рамках Всемирной туристической организации Программу по Центральной и Южной Азии, которая будет направлена на популяризацию исторического и культурного наследия проживающих здесь народов. Президент отметил необходимость взаимного признания сертификатов о вакцинации для дальнейшего развития туризма.

Культура и молодежь

Президент Узбекистана предложил провести в Узбекистане – в Термезе под эгидой ЮНЕСКО международный форум "Историческое наследие Центральной и Южной Азии", а также создать постоянно действующий Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии.

Визы для науки

Мирзиёев предложил внедрить облегченный визовый режим для ученых и исследователей, а также создать онлайн-платформу сотрудничества университетов и научно-исследовательских центров стран Центральной и Южной Азии.

Экспертный диалог

Президент Узбекистана также предложил на базе Международного института Центральной Азии создать постоянно действующий экспертный пул из видных ученых и исследователей для продвижения регионального сотрудничества.

"Кроме того, по итогам сегодняшней конференции предлагаю разработать и представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект специальной резолюции об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией и в целом на Евразийском пространстве как важном факторе стабильного и устойчивого развития. В этом документе следует закрепить общие подходы, основные принципы и направления нашего диалога", – заметил Мирзиёев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403639
Теги:
Узбекистан, Центральная Азия, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  