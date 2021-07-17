В Таджикистане подорожает свет. СМИ считают, что это необоснованно

Министерство энергетики и водных ресурсов подтвердило информацию о грядущем повышении тарифов на электроэнергию. Созданной при Антимонопольной службе межведомственной рабочей группой определяются новые тарифы, которые будут предоставлены правительству в ближайшее время. Обосновано ли данное подорожание тарифов, разбиралось таджикистанское [urlhttps://asiaplustj.info/]издание[/url].

Обреченные на вечное подорожание

Тарифы на электроэнергию для населения за последнее десятилетие выросли в 2,5 раз: с 9 дирамов за каждый киловатт-час в январе 2010 года до 22,66 дирамов в настоящее время.

Стоимость электричества до 2016 года повышалась только по четным годам, а с 2017 года - на ежегодной основе.

Исключением стал 2020 год, когда президент страны в условиях пандемии поручил воздерживаться от повышения стоимости товаров и услуг, которые находятся под естественной государственной монополией (электроснабжение, водоснабжение, общественный транспорт и прочее).

Власти обосновывали каждое повышение, а их в течение минувшего десятилетия было 7, в первую очередь, рекомендациями международных финансовых институтов.

Пересмотр стоимости электричества в разные годы правительству республики советовали: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, которые являются главными финансовыми донорами страны.

ВБ еще в начале последнего десятилетия рекомендовал постепенно поднимать тарифы для бытовых потребителей до 3,5 центов "с целью поощрения рационализации использования энергии".

Стоимость света для населения в национальной валюте, как мы уже отметили, увеличилась в 2,5 раз, однако в конвертации на американскую валюту, тарифы остаются на уровне 2010 года: бытовые потребители сегодня платят за каждый киловатт-час 2 цента, как и в 2010 году.

Это говорит о систематической девальвации национальной валюты: с 2010 года до настоящего момента сомони к доллару подешевел в 2,6 раза: с 4,3 сомони за один доллар в начале 2010 года до 11,3 сомони сейчас.

Не самые низкие тарифы

Каждое повышение стоимости электричества руководством "Барки точик" обосновывается уровнем тарифов - ниже себестоимости.

Утверждается, что в Таджикистане, якобы, действуют самые низкие в Центральной Азии тарифы для населения.

Однако официальные цифры показывают, что это далеко не так: за электроэнергию больше платят только в Казахстане и Узбекистане, в Кыргызстане и Туркменистане тарифы намного ниже, чем у нас.

При этом в трех странах низовья трансграничных рек 80-90% электричества производится теплоэлектроцентралями, а у нас – 93% гидроэлектростанциями. Себестоимость вырабатываемой энергии ГЭС, согласно оценкам энергетиков, в разы ниже энергии ТЭЦ, так как последними она производится за счет закупки и использования горючего (газ, уголь). В случае же с ГЭС нужно только платить роялти (специальный налог) и пользоваться бесплатной водой.

Более того, при принятии таких решений правительству стоило бы учитывать платёжеспособность населения: в Таджикистане самая низкая в регионе среднемесячная зарплата.

Безбожное воровство

"Барки точик" является наиболее крупным должником среди всех предприятий республики. Кредиторская задолженность компании с учетом реализованных электроэнергетических проектов составляет около 30 млрд. сомони ($2,6 млрд.). Это равняется 35% прошлогоднего ВВП страны.

Одним из главных аргументов, которым руководство компании объясняет свое сложное финансовое положение, является низкие тарифы на электричество.

Однако независимые специалисты связывают бедственное состояние компании, в первую очередь, с высоким уровнем хищения электроэнергии.

Так, отличник "Барки точик", член-корреспондент Инженерной академии, экс-секретарь Таджикского комитета Международной комиссии по большим плотинам Хомиджон Арифов утверждает, что до 25% производимой в стране электроэнергии приходятся на, так называемые, "коммерческие потери", большая часть из которых приходится на хищения.

И это, по его словам, кроме технических потерь в сетях общего пользования. Уровень таких потерь, согласно официальным данным, в 2020 году составил 16%, однако Арифов рекомендует тщательно проверить эту цифру.

Более того, специалист напоминает о существовании в стране "касты неприкасаемых", которые не платят за электроэнергию.

"Был случай, когда в очередной дежурной кампании по борьбе с хищениями электроэнергии набрали новых контролёров. Один из вновь принятых на работу поверил в то, что все должны оплачивать за свет по счётчику, и пошёл снимать показания с прибора учёта, который был установлен во дворце большого чиновника. Его у ворот предупредили: "…не делай этого, пожалеешь". Он не послушал. Через несколько дней контролёра уволили", - приводит пример Хомидджон Арифов.

Безбожное хищение электричества подтверждают также и другие специалисты, но, говорить об этом они могут только шёпотом и не для прессы.

Впрочем, об этом знает и сам президент. Во время своего обращения к парламенту в январе этого года он заявил – "что только не делается", - указав на хищения электроэнергии.

Соответствующим структурам было поручено создать специальную комиссию, которая должна проверить и уточнить реальные масштабы потерь.

Действующие тарифы

Население страны платит за каждый киловатт электроэнергии 22,66 дирамов (около 1,63 сомов).

Такие же тарифы установлены для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов.

Тариф для промышленных и непромышленных потребителей составляет 55,14 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации – 7,87 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 22,66 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций каждый киловатт обходится в 7,87 дирамов.

За использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отоплением зданий взымается 136,62 дирамов за киловатт (для не бюджетной сферы) и 40,37 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений).

Для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации 10,76 дирамов.

Таджикский металлургический комбинат получает каждый киловатт электроэнергии за 9,68 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП "Таджикская алюминиевая компания" – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за кВ/ч, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.