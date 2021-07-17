В Бишкеке +32, в Чолпон - Ате, днем, дождь +25. Прогноз погоды на 17 июля

Сегодня, 17 июля в Бишкеке: Днем +30...+32 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Ночью +17...+19°C, без осадков

В Чолпон - Ате: Днем +23 … +25°C, дождь,гроза. Ветер западный 4-9 м/с.Ночью +12...+14°C, без осадков.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg