В КР из Баку прибыла гумпомощь с 40 тысячами доз вакцины "AstraZeneca"

В Кыргызстан из Азербайджана прибыла гумпомощь с 40 тысячами доз вакцины "AstraZeneca". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что самолет, доставивший гуманитарную помощь в рамках противодействия распространению COVID-19., в международном аэропорту "Манас" встречали заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров и статс-секретарь министерства здравоохранения и социального развития Жапаркул Ташиев.

Кыргызская сторона выразила признательность Азербайджанской Республике за оказанную гуманитарную помощь и поддержку в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации, что является проявлением отношений братства между странами.

Стоит отметить, что это не первая гуманитарная помощь, которую направили азербайджанские партнеры в Кыргызскую Республику. В апреле 2020 г. было получено 64 тонны медицинских и антисептических средств.