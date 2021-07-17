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Кыргызстан стал личным туристическим открытием для YouTube-блогера из РФ

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- ВБ
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Российский YouTube-блогер Лариса Булина выпустила новое видео о своем путешествии по Кыргызстану.

В своем видео она говорит о том, что решила побывать в самых отдаленных местах нашей республики. Она оправилась на озеро Кель-Суу в Нарынской области, а также съездила на южный берег Иссык-Куля, где посетила в том числе Каракол.

Съемки проходили еще весной, до начала туристического сезона, однако уже тогда Булиной довелось встретить иностранцев. В конце ролика говорится, что будут опубликованы и другие видео о путешествии по Кыргызстану.

"Такого я не ожидала! Кыргызстан это мое личное туристическое открытие! Невероятная страна в самом центре Азии, о которой мы практически ничего не знаем!", - говорит блогер в описании к видеоролику.


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URL: https://www.vb.kg/403651
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан
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