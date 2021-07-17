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Кыргызстан намерен принять этнических кыргызов из Малого Афганского Памира

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- Александра Василькова
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Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по ситуации с этническими кыргызами Малого Афганского Памира, перешедшими афганско-таджикскую государственную границу и временно находящимися на территории Республики Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В ходе совещания заслушана информация Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Отмечается, что МИД ведет соответствующую работу с правительством Республики Таджикистан и Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев по дальнейшей эвакуации афганских кыргызов на территорию КР. Кыргызстан готов их принять.

По итогам совещания компетентным государственным органам поручено проработать комплекс мероприятий по возможной эвакуации, подготовки места переселения, создания необходимой инфраструктуры, оказания медицинской, социальной и правовой помощи этническим кыргызам.

Министерству иностранных дел также поручено проработать вопросы оказания этническим кыргызам медицинской помощи по линии международной гуманитарной организации "Врачи без границ".


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URL: https://www.vb.kg/403652
Теги:
МИД, правительство
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