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Разведка США считает, что талибы наращивают темпы наступления в Афганистане

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- ВБ
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Американские разведывательные службы считают, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы проведения наступательных операций в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Источник CNN в Конгрессе США, ознакомившийся с последними разведывательными данными, отметил, что наступление талибов ускоряется. Согласно приведенным оценкам, это означает, что для Кабула "угроза растет". Вместе с тем неминуемой опасности захвата афганской столицы в данный момент нет. Одной из причин этого является сохраняющаяся у американцев возможность наносить по талибам удары с воздуха.

По словам источников, разведка США считает, что боевики в будущем могут установить контроль над большей частью территории страны и перекрыть для афганских властей импортные поставки. Ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается быстрее, чем ожидалось, указывается в репортаже.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.


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URL: https://www.vb.kg/403653
Теги:
Афганистан, США, Талибан
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