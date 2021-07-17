В Кыргызстане на 17 июля - 1364 новых случая COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 364 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
По данным Штаба количество новых заражений составляет:
Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.
За последние сутки проведено 8 тысяч 990 ПЦР-исследований.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 147 тысяч 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.