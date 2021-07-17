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В Кыргызстане на 17 июля - 1364 новых случая COVID-19

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- ВБ
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В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 364 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

По данным Штаба количество новых заражений составляет:

  1. в Бишкеке - 778
  2. в Оше - 33,
  3. в Чуйской области - 205,
  4. в Ошской -48,
  5. в Таласской - 24,
  6. в Нарынской - 24,
  7. в Иссык-Кульской - 51,
  8. в Джалал-Абадской - 85,
  9. в Баткенской - 116.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

За последние сутки проведено 8 тысяч 990 ПЦР-исследований.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 147 тысяч 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/403655
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