В Оше построят новый детский сад за 24 миллиона сомов

В микрорайоне Южный на участке Ирригатор города Ош заложили капсулу по строительству нового корпуса на 75 мест детского сада №78 "Ширинтай-Ош". Об этом сообщает мэрия южной столицы.

В церемонии закладки капсулы приняли участие мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, глава МТУ "Туран" Равшан Мирзабаев, аксакалы и жители данного микрорайона

В ходе мероприятия Таалайбек Сарыбашов сообщил, что на участке Ирригатор, кроме строительства детского сада, идет строительство школы, а также будет проведена работа по капитальному ремонту дороги и проведению систем канализации.

- В прошлом году в данном отдаленном микрорайоне начата активная работа по завершению строительства школы. Также по просьбам жителей мы запланировали здесь строительство дополнительного корпуса детского сада №78. Однако после завершения строительства школы и детского сада, здесь будет актуальным вопрос по проведению систем канализации. Состояние дорог в данном микрорайоне также оставляет желать лучшего, в связи с этим здесь планируется провести асфальтирование более 800 м дороги. В целом на решение проблем участка Ирригатор планируется выделить порядка 70 миллиона сомов. В других отдаленных микрорайонах города – в 222, 223, 224 кварталах также строятся социальные объекты, направленные на улучшение инфраструктуры, - отметил градоначальник.

Сметная стоимость строительства нового детского сада – 24,3 миллиона сомов. Работы осуществляет ОсОО "Мираж-Профи".

На данный участок планируется провести системы канализации длиной 3720 м. Работу по асфальтированию дороги планируется провести в два этапа. Общая длина дороги составляет 860 м, ширина – 9 м. В рамках работ по асфальтированию дорожного полотна здесь будут проложены тротуары и арычные сети.

Все работы планируется провести за счет местного бюджета.